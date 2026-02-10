Forti nevicate in Giappone: 46 morti e oltre 600 feriti

Forti nevicate in Giappone

Le forti nevicate che hanno colpito il nord e il nord-ovest del Giappone hanno causato 46 morti e 604 feriti, secondo un’analisi dei dati delle agenzie di protezione civile nipponiche. Circa un terzo dei feriti, pari a 193 persone, avrebbe riportato lesioni gravi.

Il numero piÃ¹ alto di vittime si registra nella prefettura di Niigata, con 17 decessi. L’ultima ondata di maltempo, che interessa il Paese dal 20 gennaio scorso, ha raggiunto anche Tokyo l’8 febbraio. Nella capitale Ã¨ caduta neve per la prima volta dopo diversi anni, con un accumulo di circa cinque centimetri. tgcom24.mediaset.it
foto da X https://x.com/_KinzokuBatto/status/2015020339584008586

