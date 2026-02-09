Insider trading, indagato dirigente Mef consigliere Mps

MILANO, 09 FEB – La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di insider trading, Stefano Di Stefano, alto dirigente del ministero dell’Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022.

L’attuale responsabile della Direzione Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici Ã¨ finito sotto inchiesta per l’analisi del suo cellulare, sequestrato lo scorso novembre dalla Gdf – allora non era indagato – nell’ambito del caso sul risiko bancario. Ãˆ venuto a galla che Di Stefano avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100mila euro, a cavallo della Ops su piazzetta Cuccia. (ANSA)