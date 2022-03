Ucraina, Patuanelli: non avremo carenza di beni alimentari ma aumento dei costi

Guerra Ucraina-Russia, per quanto riguarda gli alimenti di base come pane e pasta “sicuramente non abbiamo segnali di carenza in questo momento in Italia”. Lo assicura il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, a margine del Consiglio Agricoltura a Bruxelles.

“C’è sicuramente – aggiunge – il tema dell’aumento dei costi, che va tenuto nella giusta considerazione. Ma rispetto alla presenza dei prodotti nei supermercati, non abbiamo segnali” di una scarsità di beni derivati dal grano duro e da quello tenero.

”Non sono Paesi dai quali noi riceviamo la maggioranza dei nostri prodotti, abbiamo percentuali di importazioni di materie prime da Russia e Ucraina che sono facilmente sostituibili con altri mercati del grano – aveva specificato poco prima in un’intervista a Rtl -. Francia e Germania sono due produttori con i quali stiamo dialogando per aumentare le importazioni. Ci sono poi mercati più lontani, Canada, Stati Uniti, Argentina per mais e grano. Certo questo cambio incide sui costi per importare da Paesi così lontani”. ADNKRONOS

