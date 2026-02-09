Epstein files, si dimette il capo di gabinetto di Starmer

Keir Starmer e Morgan McSweeney

Si Ã¨ dimesso il capo di gabinetto del premier britannico Keir Starmer, Morgan McSweeney, in seguito alle pressioni per il caso Mandelson. Lo riferisce Sky News. McSweeney Ã¨ stato indicato da piÃ¹ parti come colui che aveva spinto per la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore degli Stati Uniti.

Dopo gli ultimi sviluppi legati agli ‘Epstein file’ sono montate le critiche verso Starmer e la sua capacitÃ  di giudizio proprio sulla nomina di Mandelson alla massima carica diplomatica. Stando a indiscrezioni e ricostruzioni di stampa nel Regno Unito, McSweeney, un amico di Mandelson, pare abbia insistito affinchÃ© ottenesse l’incarico. (ANSA).

