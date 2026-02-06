Evasione da 2,5 milioni di euro, nove Rom denunciati

La Guardia di Finanza di Asti, su mandato del tribunale, ha sequestrato due milioni e mezzo di euro provenienti da un collaudato sistema di evasione fiscale e trasferimento fraudolento di beni. Nove persone sono state denunciate, tutte di etnia rom e legate da vincoli familiari. Tra le varie irregolaritÃ commesse, c’erano i bilanci truccati di due aziende che commerciavano rottami ferrosi: venivano gonfiati i costi in modo da ridurre la base imponibile e quindi pagare meno tasse.

