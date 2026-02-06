Evasione da 2,5 milioni di euro, nove Rom denunciati

ImolaOggi CRONACA, News 2026

guardia di finanza

La Guardia di Finanza di Asti, su mandato del tribunale, ha sequestrato due milioni e mezzo di euro provenienti da un collaudato sistema di evasione fiscale e trasferimento fraudolento di beni. Nove persone sono state denunciate, tutte di etnia rom e legate da vincoli familiari. Tra le varie irregolaritÃ  commesse, c’erano i bilanci truccati di due aziende che commerciavano rottami ferrosi: venivano gonfiati i costi in modo da ridurre la base imponibile e quindi pagare meno tasse.
www.rainews.it

Articoli correlati

Rom rapina a Lonate Pozzolo

Lonate Pozzolo, rom ucciso durante la rapina: si costituisce il figlio

carabineri ris

Ladro ucciso, 200 Rom assediano lâ€™ospedale

campo Rom

La “manina” del Pd per far votare i Rom

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *