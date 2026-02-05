Razzismo, Trump contro la Nike: “Discrimina i lavoratori bianchi”

La Nike finisce nel mirino dell’amministrazione Trump

La Equal Employment Opportunity Commission, l’agenzia federale che tutela le pratiche di assunzione, ha avviato un’indagine nei confronti del gigante dell’abbigliamento sportivo per discriminazione nei confronti dei lavoratori bianchi. E’ la prima volta che l’agenzia prende di mira una grande azienda. Lo riporta il New York Times.

Le iniziative a favore della diversità avrebbero costituito un fattore di discriminazione dei lavoratori bianchi. L’indagine è la prima importante azione legale annunciata dalla commissione sotto la presidenza di Andrea Lucas, che ha preso di mira i programmi di diversità, equità e inclusione fin dall’assunzione dell’incarico lo scorso anno.  ADNKRONOS

