Imane Khelif: “ho fatto un trattamento ormonale prima delle olimpiadi di Parigi”

La campionessa olimpica di pugilato Imane Khelif, spesso bersaglio di critiche sul suo genere, ha rivelato di aver utilizzato una terapia ormonale per abbassare i suoi livelli di testosterone prima delle Olimpiadi di Parigi 2024, ribadendo al contempo di non essere transgender, in un’intervista a L’Équipe pubblicata mercoledì.

Lo scrive il giornale francese www.leparisien.fr

“Ho ormoni femminili. E la gente non lo sa, ma ho seguito una terapia ormonale per abbassare i miei livelli di testosterone per le gare”, ha dichiarato la ventiseienne algerina.

Imane ha confermato di possedere il gene SRY, situato sul cromosoma Y e associato alla mascolinità – “Sì, ed è naturale” – Khelif ha spiegato di essere stata “circondata da medici, un professore mi sta monitorando… Per il torneo di qualificazione per i Giochi di Parigi, che si è svolto a Dakar, ho abbassato i miei livelli di testosterone a zero”. “E ho vinto la medaglia d’oro” nella categoria -66 kg,

“Rispetto tutti, e rispetto Trump. Perché è il Presidente degli Stati Uniti. Ma non può distorcere la verità. Non sono trans, sono una ragazza. (con livelli di testosterone da abbassare?, ndr). Sono stata cresciuta come una ragazza, sono cresciuta come una ragazza, la gente del mio villaggio mi ha sempre conosciuta come una ragazza”, ha insistito Imane Khelif.

La pugile, che aspira a partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, sa che dovrà sottoporsi a un test genetico imposto dalla World Boxing, un’organizzazione riconosciuta dal CIO, e si dice pronta.

“Per i prossimi Giochi, se dovrò sottopormi a un test, mi sottoporrò. Non ho problemi. Ho già fatto questo test. Ho contattato la World Boxing, ho inviato loro la mia cartella clinica, i miei test ormonali, tutto. Ma non ho ricevuto alcuna risposta. Non nascondo nulla, non rifiuto i test”, ha affermato.

“Spetta ai medici e ai professori decidere. Abbiamo tutti una genetica diversa, diversi livelli ormonali. Non sono transgender. La mia differenza è naturale. Sono quella che sono.” “Non ho fatto nulla per cambiare il modo in cui la natura mi ha creata. Ecco perché non ho paura.”

Khelif, che non combatte dai Giochi di Parigi (la World Boxing le ha impedito di partecipare al torneo di Eindhoven dello scorso anno perché non si era sottoposta ai nuovi test cromosomici) è in attesa della licenza di pugilato professionistico francese.

“È il passo logico successivo”, ha affermato, “ma solo perché combatto a livello professionistico non significa che rinuncerò ai Giochi del 2028. Assolutamente no. Voglio diventare la prima atleta algerina a conservare il titolo olimpico”.