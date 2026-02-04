di Afshin Rattansi – I leader di paesi come Russia, Cina, Venezuela, Iran e altri, dichiarati “nemici ufficiali” dai media nazionali della NATO, NON compaiono nei file Epstein

Tuttavia, le élite di Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea sono apparse nei file Epstein, e la portata della loro depravazione è stata parzialmente svelata a tutti. Non solo scatenano guerre e colpi di stato illegali, distruggendo la vita di milioni di persone, in modo che le loro aziende possano trarre profitto da episodi di capitalismo dei disastri…

Abusano anche sadicamente dei bambini. Mentre predicano al Sud del mondo i valori di facciata dei “diritti umani”, dei “diritti delle donne” e della “lotta alla corruzione”, queste élite fondamentalmente malvagie si recavano sull’isola di Epstein per commettere atti indicibili contro i bambini.

Quindi, qual è stata la reazione dei media della NATO, visto che sono stati assunti per proteggere il potere e non per metterlo in discussione? Nessun Premio Pulitzer per aver indovinato questo… mentre cercano di trovare un modo per collegare i file Epstein alla Russia e affermare che Jeffrey Epstein fosse in realtà un agente russo. (come ha fatto il polacco Tusk, ndr)

Anche se le prove sono evidenti a tutti: Epstein aveva legami con l’intelligence israeliana, era sospettato da molti di aver condotto un’operazione di ricatto per il Mossad israeliano e vedeva nel colpo di Stato di Maidan del 2014 in Ucraina molte opportunità…

I pagliacci dei media nazionali della NATO hanno lavorato instancabilmente per cercare di presentare la tesi secondo cui “Epstein era un agente russo” per nascondere gli evidenti crimini delle stesse élite da cui vengono serviti e coccolati.

L’unico problema è che le persone che vivono nei paesi della NATO non sono così stupide e credulone come credono gli stenografi pagliacci che si spacciano per giornalisti e i loro collaboratori d’élite.

Ora la gente lo sa. Molti membri dell’élite di questi paesi della NATO sono sadici abusatori di minori, continuano a leggere i file Epstein per scoprire che le economie sono truccate a favore delle élite più ricche di quanto avrebbero mai potuto immaginare, e che non c’è modo che le classi politiche di questi paesi possano riprendersi da queste rivelazioni assolutamente schiaccianti.

Il video pubblicato su X dal giornalista Afshin Rattansi