Censura in Spagna, Elon Musk: “Sanchez è un tiranno”

“Lo sporco Sánchez è un tiranno e un traditore del popolo spagnolo”, a scriverlo è Elon Musk sul suo social X, riferendosi al premier iberico che ha deciso di imporre nuove regole sui social, dopo le numerose critiche ricevute per aver concesso la regolarizzazione a 500mila migranti illegali.

Sanchez: “A partire dalla prossima settimana, il mio governo attuerà le seguenti azioni: innanzitutto, modificheremo la legge in Spagna per ritenere i dirigenti delle piattaforme legalmente responsabili di numerose violazioni che avvengono sui loro siti. In secondo luogo, trasformeremo la manipolazione algoritmica e l’amplificazione di contenuti illegali in un nuovo reato.

In terzo luogo, implementeremo un sistema di tracciamento dell’odio e della polarizzazione per monitorare, quantificare e denunciare come le piattaforme digitali alimentino la divisione e amplifichino l’odio.

In quarto luogo, la Spagna vieterà l’accesso ai social media ai minori di 16 anni. Le piattaforme saranno tenute a implementare sistemi efficaci di verifica dell’età: non semplici caselle di controllo, ma barriere reali e funzionanti.

Quinto e ultimo, il mio governo collaborerà con il nostro pubblico ministero per indagare e perseguire la violazione commessa da Grok, TikTok e Instagram.”

