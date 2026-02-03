Libia, ucciso Saif al-Islam Gheddafi

Saif al-Islam Gheddafi sarebbe stato ucciso in seguito a duri scontri armati iniziati nel primo pomeriggio di oggi nell’area di Zintan

Lo ha riportato Al Arabiya citando una fonte vicina alla famiglia Gheddafi precisando che gli autori dell’attentato, in quattro, lo avrebbero ferito gravemente mentre si trovava nel giardino della sua abitazione e sarebbero fuggiti rapidamente dalla scena subito dopo il raid.

Secondo la stessa fonte, gli scontri armati tra milizie locali e milizie fedeli all’ex regime di Gheddafi sono poi proseguiti per diverse ore nel pomeriggio, nella zona desertica di al-Hamada e nei pressi di Zintan.

Saif al-Islam era considerato una delle figure politiche piÃ¹ influenti in Libia dopo il 2011. Considerato il possibile successore del padre, era ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanitÃ .Â ANSA