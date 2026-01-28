Pd, pm chiedono 2 anni di condanna per Piero De Luca

Piero De Luca

La Procura generale di Salerno ha chiesto la condanna a 2 anni per Piero De Luca, deputato e attuale segretario regionale del Pd in Campania

De Luca Ã¨ imputato nel processo di appello sul crac della societÃ  di consulenza immobiliare Ifil. In primo grado Piero De Luca, difeso dall’avvocato Andrea Castaldo, Ã¨ stato assolto dall’accusa di concorso in bancarotta. Anche in quel caso la Procura salernitana aveva chiesto una condanna a 2 anni. La richiesta Ã¨ stata presentata ieri, lunedÃ¬ 26 gennaio, dal pg nel corso dell’udienza del processo che si tiene dinanzi al collegio della Corte d’Appello di Salerno.

A Piero De Luca, come ricorda Il Mattino, la procura salernitana aveva contestato una presunta partecipazione alla bancarotta della societÃ  a causa di alcuni biglietti aerei per il Lussemburgo, dove il figlio dell’ex governatore campano e quattro volte sindaco di Salerno lavorava prima dell’elezione in Parlamento. In primo grado i giudici lo hanno assolto perchÃ© “il fatto non costituisce reato”.

La Procura Generale di Salerno ha chiesto la condanna a due anni e mezzo anche per gli ex amministratori della societÃ  Luigi Avino ed Emilio Ferraro, ad un anno e quattro mesi Valentina Lamberti (moglie di Del Mese) e la conferma della condanna di primo grado per Giuseppe Amato junior. Alla prossima udienza ci sarÃ  spazio per le difese, quindi la sentenza.
