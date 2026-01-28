Mattarella: ‘Emirati Arabi riferimento per dialogo tra religioni’

Abu Dhabi, 28 gen. – “Tra i tanti aspetti che rendono gli Emirati Arabi Uniti un punto di riferimento nella vita internazionale, c’Ã¨ anche questo straordinario carattere di apertura al dialogo tra le religioni, che Ã¨ ben piÃ¹ di tolleranza o di convivenza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine della visita ad Abu Dhabi alla casa abramitica.
“Ãˆ una sollecitazione al contributo che insieme possono dare le grandi religioni – ha aggiunto il capo dello Stato – e questa casa di Abramo con una moschea, una sinagoga, una chiesa cristiana Ã¨ davvero un punto di riferimento che indica questa grande visione di cui c’Ã¨ grande necessitÃ nella vita internazionale”. (askanews)