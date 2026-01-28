La Spagna regolarizzerÃ  500mila migranti irregolari

Mentre gli Stati Uniti e molti paesi in Europa alzano muri e irrigidiscono confini e norme sui migranti, la Spagna va in controtendenza. L’esecutivo progressista di Pedro Sanchez avvia una regolarizzazione straordinaria destinata a oltre 500mila immigrati irregolari.

L’accordo all’interno del governo Sanchez

Il provvedimento Ã¨ stato approvato nella giornata di ieri, 27 gennaio, ed Ã¨ il risultato di una lunga discussione tra i partiti della coalizione di governo. Podemos si Ã¨ intestato il merito dell’approvazione di questa sanatoria, richiesta dalle organizzazioni sociali dal tempo della pandemia.

Il decreto permetterÃ giÃ nelle prossime settimane di cambiare il regolamento che modificherÃ i requisiti per l’accesso ai permessi di soggiorno, consentendo a “circa mezzo milione di stranieri” presenti in Spagna da almeno cinque mesi prima del 31 dicembre 2025 e privi di precedenti penali di ottenere la concessione di un permesso di residenza legale. Inizialmente annuale, la misura consentirÃ fin da subito l’accesso al lavoro “in tutti i settori e ovunque nel paese” ai richiedenti. Che, poi, concluderanno l’iter di integrazione tramite la normativa ordinaria sugli Stranieri.

Il provvedimento include i ricongiungimenti familiari da subito anche per i figli minori. I termini per la presentazione delle richieste di regolarizzazione inizieranno da aprile per concludere il 30 giugno.

Quanti migranti ci sono in Spagna

Secondo quanto emerge dal rapporto del centro di analisi economico-sociale Funcas, basato su dati aggiornati al 2025, nel Paese vivono oltre 7 milioni di stranieri su 49,4 milioni di abitanti. Di questi, secondo un report del centro di analisi Funcas, gli irregolari sono circa 840mila, otto volte piÃ¹ che nel 2017. Chi sono gli irregolari che abitano in Spagna? Circa il 90% proviene dall’America Latina, con nazionalitÃ colombiana, peruviana e honduregna particolarmente numerose, di madrelingua ispanica. Lo scorso anno, perÃ², il governo di Madrid ha registrato una riduzione dei flussi degli irregolari: circa 37mila migranti irregolari hanno fatto ingresso nel Paese, pari a – 42% rispetto al 2024, secondo il ministero dell’Interno. […]

