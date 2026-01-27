Milano Cortina, cerimonia di apertura con l’autore del brano “free tutti i maranza”

di Rossano sasso – Incredibile la decisione di fare aprire al cantante italo-tunisino di nome Ghali la cerimonia inaugurale delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Abbiamo criticato per settimane la gestione “macronesca” delle ultime olimpiadi svoltesi in Francia e ora che tocca a noi ci facciamo rappresentare nel mondo dall’autore del brano “free tutti i maranza”?

Ho letto tra le motivazioni di tale scelta che “Ghali sia una delle figure più rappresentative della scena culturale italiana”.

Ho altri gusti, ritengo invece che Ghali sia stato scelto per le sue origini tunisine e perchè sia di fede musulmana.

Non bastava l’esibizione propal svolta a Sanremo nel 2024 che gli valse anche un premio da quel signore di nome Hannoun arrestato con l’accusa di finanziare Hamas.

Ora gli facciamo pure rappresentare l’Italia ad un evento mondiale come le Olimpiadi, ma cosa ha di italiano questo signore qui fotografato in pellegrinaggio alla Mecca?

E continuiamo con l’islamizzazione della società italiana, continuiamo pure.