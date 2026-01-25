Anguillara, genitori del marito di Federica Torzullo trovati impiccati in casa

A quanto apprende l’Adnkronos sono stati trovati morti impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa nella villetta della famiglia ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. I coniugi, secondo indiscrezioni, avrebbero lasciato un messaggio. Sul posto sono presenti i carabinieri e si attende l’arrivo del medico legale.

A dare l’allarme, dopo che non riusciva a contattare la coppia, Ã¨ stata la zia di Claudio Carlomagno. La donna si Ã¨ rivolta ai carabinieri che andati sul posto e hanno trovato i due impiccati. La madre di Carlomagno, Maria Messenio, si era dimessa nei giorni scorsi da assessore alla Sicurezza di Anguillara Sabazia.

“Sono sconvolto, erano bravissime persone”, ha detto a caldo allâ€™Adnkronos lâ€™avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno, appresa la notizia del probabile suicidio.

Claudio Carlomagno ha confessato nei giorni scorsi l’omicidio della moglie: Ã¨ accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. Il procuratore di Civitavecchia ha ipotizzato “due scenari” per la morte della 41enne. C’Ã¨ stata “premeditazione o la complicitÃ di qualcuno” sostiene il Alberto Liguori che non crede nella “ricostruzione della dinamica dell’omicidio”. “Non convince” ribadisce.

I dubbi su quanto raccontato da Carlomagno potrebbero rafforzarsi da quanto emerso dall’autopsia sul corpo della vittima: secondo quanto apprende l’Adnkronos, infatti, nello stomaco di Federica Torzullo sarebbero stati trovati residui di cibo le cui analisi potrebbero anticipare lâ€™orario della morte addirittura alla sera prima. Nel corso dell’udienza di convalida, tenutasi mercoledÃ¬ nel carcere di Civitavecchia, l’uomo ha raccontato di aver assassinato sua moglie fra le 6:30 e le 7:15 del mattino del 9 gennaio.

GiovedÃ¬ mattina sono stati sentiti anche nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Bracciano i genitori di Federica Torzullo. A quanto si apprende la coppia Ã¨ stata ascoltata molto probabilmente proprio per riscontrare alcune delle dichiarazioni fatte da Carlomagno. ADNKRONOS