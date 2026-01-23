Iran, ministro Esteri su Zelensky: “Il mondo ne ha abbastanza di pagliacci confusi”

Il mondo “ne ha abbastanza di pagliacci confusi”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, scagliandosi contro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in occasione del Forum economico mondiale di Davos ha chiesto “apertamente e senza vergogna un’aggressione illegale da parte degli Stati Uniti contro l’Iran, in violazione della stessa Carta delle Nazioni Unite”.

“Zelensky ha prosciugato i contribuenti americani ed europei per riempire le tasche dei suoi generali corrotti e per contrastare quella che lui definisce un’aggressione illegale (della Russia) in violazione della Carta delle Nazioni Unite”, ha affermato Araghchi.

“A differenza del vostro esercito sostenuto dall’estero e infestato da mercenari, noi iraniani sappiamo come difenderci e non abbiamo bisogno di implorare aiuto dagli stranieri”, ha concluso il ministro iraniano. Zelensky aveva affermato in precedenza che il mondo avrebbe dovuto aiutare il popolo iraniano a ottenere un cambiamento che lo liberasse “dal governo che ha portato mali al Paese”.

