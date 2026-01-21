Davos, Al Gore: ‘entro il 2050 potremmo avere due miliardi di migranti climatici’

Parlando a Davos, Al Gore attribuisce la responsabilitÃ delle migrazioni di massa, della Brexit e dell’ascesa di Viktor OrbÃ¡n al “cambiamento climatico”
“L’Organizzazione Mondiale della SanitÃ … afferma che entro il 2050 potremmo avere da uno a due miliardi di migranti climatici che attraversano i confini internazionali.”
“Alcuni milioni di persone provenienti dal Mediterraneo orientale, con la siccitÃ climatica che caratterizza quella zona, hanno portato a Viktor OrbÃ¡n, alla Brexit e ai governi favorevoli all’autoritarismo che sono emersi.”
“Ãˆ difficile immaginare cosa farebbero un miliardo di migranti climatici alla nostra capacitÃ di autogoverno.”
Il video pubblicato su X.
Speaking from Davos, Al Gore blames mass migration, Brexit, and the rise of Viktor OrbÃ¡n on “climate change”. ðŸ¤¡
“The World Health Organisation… says that by 2050, we could have one to two billion climate migrants crossing international borders.”
“A few million coming fromâ€¦ pic.twitter.com/dC7cgEDa2B
â€” Wide Awake Media (@wideawake_media) January 20, 2026