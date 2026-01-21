Davos, Al Gore: ‘entro il 2050 potremmo avere due miliardi di migranti climatici’

Parlando a Davos, Al Gore attribuisce la responsabilitÃ delle migrazioni di massa, della Brexit e dell’ascesa di Viktor OrbÃ¡n al “cambiamento climatico”

“L’Organizzazione Mondiale della SanitÃ … afferma che entro il 2050 potremmo avere da uno a due miliardi di migranti climatici che attraversano i confini internazionali.”

“Alcuni milioni di persone provenienti dal Mediterraneo orientale, con la siccitÃ climatica che caratterizza quella zona, hanno portato a Viktor OrbÃ¡n, alla Brexit e ai governi favorevoli all’autoritarismo che sono emersi.”

“Ãˆ difficile immaginare cosa farebbero un miliardo di migranti climatici alla nostra capacitÃ di autogoverno.”

Il video pubblicato su X.