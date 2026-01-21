Bologna, tentano di vendere droga a poliziotti in borghese: arrestati due stranieri

Due uomini di origine straniera sono stati arrestati dalla polizia per aver tentato di vendere della droga a degli agenti in borghese

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, lunedÃ¬ 19 gennaio, in piazza Verdi, nellâ€™ambito di una piÃ¹ ampia operazione della questura di Bologna per il contrasto allo spaccio in zona universitaria.Â I due pusher, che stazionavano in piazza Verdi, hanno avvicinato gli agenti in borghese per tentare di vendere loro della droga. I poliziotti si sono identificati e hanno arrestato i due uomini, risultati entrambi gravati da numerosi precedenti per spaccio e altri reati.

Uno dei due Ã¨ risultato irregolare sul territorio nazionale, mentre lâ€™altro era in possesso di un permesso di soggiorno scaduto: il primo Ã¨ stato portato in carcere dopo il processo per direttissima, mentre il secondo Ã¨ stato colpito dalla misura del divieto di dimora nella cittÃ metropolitana di Bologna. I due rimangono a disposizione dellâ€™Ufficio immigrazione per la procedura di espulsione.

Durante la serata di ieri sono continuati e hanno portato alla denuncia di tre soggetti: un cittadino straniero classe 2002 che ha mentito sulla sua identitÃ ; un cittadino straniero per aver opposto resistenza a un pubblico ufficiale; un altro cittadino straniero trovato senza documenti. Gli ultimi due sono a disposizione dellâ€™ufficio immigrazione.

Inoltre, un cittadino italo-venezuelano Ã¨ stato trovato in possesso di 12 grammi di marijuana e per questo sanzionato in via amministrativa. Infine, sempre in piazza Verdi, i cani dellâ€™unitÃ cinofila hanno trovato e sequestrato circa 45 grammi di hashish.

