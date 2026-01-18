Schlein: ‘la Groenlandia non si tocca’. E attacca la Meloni

“La politica estera di un grande paese come l’Italia non puÃ² ridursi all’attesa e all’interpretazione di quello che dirÃ  o farÃ  Donald Trump.Â I nodi stanno venendo al pettine, anche per Giorgia Meloni.Â Ci saremmo aspettati una presa di posizione netta: la Groenlandia non si tocca, non si vende e non si compra, difendiamo l’integritÃ  territoriale di uno Stato membro dell’Unione europea”.

Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein. “Per la prima volta l’Italia appare politicamente incapace di esprimere una vera solidarietÃ  europea. Se la tua unica ambizione Ã¨ essere il governo piÃ¹ trumpiano d’Europa Ã¨ inevitabile scivolare nella marginalitÃ  ed entrare in contraddizione con il resto dell’Ue”. ANSA

Per la vicenda dell Groenlndia, Trump annuncia dazi su alcuni Paesi europei, fra i quali non c’Ã¨ l’Italia

Tariffe del 10% a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia da febbraio, al 25% da giugno, ‘finchÃ© non verrÃ  raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale’ dell’isola: ‘Fanno un gioco pericoloso’, ha detto Trump. ANSA

