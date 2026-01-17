Sora, liceale accoltellato davanti a scuola

I carabinieri della Compagnia di Sora (Frosinone) stanno indagando per risalire all’aggressore del liceale che questa mattina Ã¨ stato colpito con una coltellata davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli.Â A precedere l’aggressione Ã¨ stata una breve ma accesa discussione, al culmine della quale un giovane sconosciuto lo ha prima minacciato con un coltello puntato alla gola e poi lo ha ferito al collo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la situazione Ã¨ degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e passanti. Dopo una colluttazione, l’aggressore si Ã¨ allontanato rapidamente dalla zona, dileguandosi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Il ragazzo ferito Ã¨ stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sora, dove i sanitari gli hanno riscontrato un’escoriazione al collo e lo hanno giudicato guaribile in dieci giorni. I militari stanno ora lavorando per risalire all’identitÃ dell’aggressore attraverso le testimonianze e la verifica delle immagini delle telecamere pubbliche e private presenti nella zona. ANSA