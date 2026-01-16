Legge vergogna della Lega approvata in Senato. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 17 gennaio 2026

PIAZZA LIBERTA' Manocchia

LEGGE VERGOGNA DELLA LEGA APPROVATA IN SENATO

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia,  ritorna sabato 17 gennaio 2026 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

In questa puntata si parlerà della Legge vergogna, ovvero del DDL 978 2023, parafrasando il detto popolare “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i pescecani, credendo di aver vinto. Ma i leoni restano leoni, e i pescecani restano pescecani

E’ una legge che mina le garanzie fondamentali dei cittadini e apre la strada alla privatizzazione della giustizia.
La legge vergogna è la riproposizione di quella Lega per cui – fra danno patrimoniale e non patrimoniale, più le spese legali – i giudici hanno calcolato irregolarità sui rimborsi elettorali per 66 milioni di euro, di cui 49 sono stati sequestrati.

In questa nuova legge spunta un meccanismo per dare un aiutino a 233mila avvocati ai quali consente di privatizzare la giustizia con la emissione del decreto ingiuntivo e del pignoramento anche della prima casa, eliminando il ruolo del giudice e di fatto vanificando la difesa del cittadino e delle imprese.

Insomma, un copia incolla di quanto questa vergogna di governo ha già fatto a favore dei Bankster consentendo loro di pignorare direttamente la casa a chi non paga anche una sola rata del mutuo.

“Se la vergogna è un sentimento che prova solo chi ha dignità. Questi non provano vergogna.”

Armando Manocchia ne parlerà con Sergio Bramini della Federazione Europea per la Giustizia (FEG) e Alfredo Belluco vice presidente nazionale “Sacra casa, sacra Famiglia”.

