Mattarella ricorda Valeria Fedeli: ‘in lei alto senso delle Istituzioni’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Valeria Fedeli

ROMA, 14 GEN – “Il suo lungo impegno sindacale e politico, con costante attenzione ai traguardi di paritÃ  tra donna e uomo Ã¨ stato sempre caratterizzato da passione civile, capacitÃ  di dialogo e alto senso delle istituzioni, testimoniati anche da Ministro dell’Istruzione e da Vicepresidente del Senato”.
Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando Valeria Fedeli. (ANSA)

Valeria Fedeli entra nel Cda della Fondazione Agnelli

Articoli correlati

Valeria Fedeli

Morta Valeria Fedeli, ex ministro dell’Istruzione

Valeria Fedeli

Valeria Fedeli: “dirigenti Pd maschilisti, bacchettoni e ipocriti”

valeria fedeli

Liste Pd, Valeria Fedeli: “Non sono candidata”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *