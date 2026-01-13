Pro Vita Famiglia: bene Ddl Caregiver. Ora stop incoerenti proposte su suicidio assistito

ImolaOggiCRONACA, News 2026

eutanasia, suicidio assistito

Sanità. Pro Vita Famiglia: bene Ddl Caregiver. Ora stop a incoerenti proposte su suicidio assistito

Pro Vita & Famiglia esprime soddisfazione per l’approvazione, in Consiglio dei Ministri, del Ddl sui Caregiver e per l’avvio dell’iter parlamentare “con procedura d’urgenza”. «Ora questa scelta si traduca in una linea politica coerente: se si tutela chi assiste ogni giorno i più fragili, allora si deve fermare chi vuole aprire la strada al suicidio assistito» commenta Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia.

«Chi dice “prima i deboli” – prosegue Brandi – non può, allo stesso tempo, legittimare scorciatoie che trasformano la disperazione e la morte in “diritto” e l’abbandono come soluzione. Ci auguriamo quindi che la vera e unica linea del Parlamento, nella sua giusta autonomia rispetto al Governo, sia quella tracciata da Giorgia Meloni lo scorso 9 gennaio in conferenza stampa, quando ha avuto parole nette e chiare contro il suicidio assistito e sul compito dello Stato che non dovrebbe favorire percorsi per suicidarsi, ma combattere solitudine e abbandono, rafforzando sostegni, assistenza, cure palliative e vicinanza umana.

Il Ddl Caregiver può e deve diventare il primo passo di una politica che sta dalla parte della vita fino alla fine naturale, perché malati, anziani e sofferenti chiedono accompagnamento e dignità, non di farla finita perché considerati un peso», conclude Brandi commentando la misura e lo stanziamento, già previsto nell’ultima Legge di Bilancio, di 257 milioni di euro per i caregiver da ripartire tra gli aventi diritto a partire dal 2027.
COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Consulta

Consulta: legge Toscana su fine vita non interamente illegittima

gemelle Kessler

“Suicidio assistito”, morte insieme le gemelle Kessler

Siska De Ruysscher eutanasia

“Abbandonata dal sistema sanitario”, 26enne muore per eutanasia in Belgio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *