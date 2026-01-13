Iran, Trump ai manifestanti: “occupate le istituzioni, aiuti in arrivo”

“Patrioti iraniani, continuate a protestare – occupate le istituzioni!!!”. Questo l’appello del presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social, in cui ha esortato i manifestanti a “salvare i nomi degli assassini e degli abusatori”, che “pagheranno un caro prezzo”.

Il leader Usa ha poi annunciato di aver “cancellato tutti gli incontri con ufficiali iraniani fino a quando non cesserà l’uccisione insensata dei manifestanti” e ha assicurato i “patrioti” iraniani che “gli aiuti sono in arrivo”.

Un messaggio di “Security Alert” pubblicato nelle ultime ore sul sito dell’ambasciata vrituale degli Stati Uniti a Teheran potrebbe testimoniare un peggioramento rapido della crisi iraniana. Il testo, diffuso poche ore fa, invita i cittadini statunitensi a lasciare immediatamente l’Iran, avvertendo che le proteste in corso “stanno aumentando e potrebbero diventare violente”, con arresti, feriti, blackout di internet e forti restrizioni ai trasporti.

Il tono e il contenuto dell’avviso – particolarmente dettagliato sulle vie di fuga via terra e sulle limitazioni dell’assistenza consolare – può essere letto anche come un possibile segnale preparatorio a sviluppi militari o a un’ulteriore escalation regionale nelle prossime ore.

Nella prassi diplomatica statunitense, allerte di questo tipo possono accompagnare la valutazione di rischi imminenti per il personale o per i cittadini, inclusa la possibilità di operazioni militari, ritorsioni o azioni preventive che renderebbero il Paese ancora più pericoloso o isolato. ADNKRONOS