Meloni: “altri 25 milioni di euro per Gaza”

Giorgia Meloni

La questione mediorientale “non e’ sparita dai radar e continuiamo a occuparcene nel tentativo di rendere effettivo un piano di pace e andare avanti. Ho sempre detto che il percorso di pace e’ un’occasione che potrebbe non tornare ma anche complesso e che la tregua non e’ facile. Percio’ l’Italia deve mettere tutto il suo impegno.

Abbiamo investito ulteriori 25 milioni di euro per le esigenze della popolazione di Gaza e c’e’ la disponibilita’ dei nostri carabinieri a formare le prime 50 forze di sicurezza palestinesi in Giordania. Se questo si dovesse materializzare, come auspico, nelle prossime settimane saremo la prima nazione europea a dare un contributo fattivo e concreto alla sicurezza della Striscia”. Cosi’ la premier Giorgia Meloni nella tradizionale conferenza stampa di fine anno.  ANSA

