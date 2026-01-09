Italiano ‘pro europeo’ si arruola in Ucraina: “scacciare i russi per portare la pace”

Andrea Cappelletti

“Mi arruolo per l’Ucraina, sono pro europeo. L’aiuto umanitario non risolve i problemi. Ho deciso di arruolarmi nelle forze armate ucraine come pilota di droni”. E’ il racconto di Andrea Cappelletti, giovane italiano originario di Cantu’ che si trova in Ucraina da circa tre anni, dall’aprile del 2023, prima come volontario e oggi come pilota di droni nelle forze armate ucraine.

“In questi tre anni ho voluto aiutare civili e soldati delle zone del fronte un po’ in tutta l’Ucraina, ma ormai ho cosi’ tanti amici che gia’ combattono e che purtroppo soffrono sotto le bombe che ho deciso di mettermi anch’io nella loro posizione. Ho visto purtroppo scomparire molti dei miei amici con cui ho avuto a che fare in questi anni. Ho visto dei posti che adesso non ci sono piu’ perche’ i russi continuano a distruggerli e a bombardarli ogni giorno. Ho capito che l’unica maniera per finire questa guerra e’ scacciare i russi dall’Ucraina e portare la pace”, ha aggiunto Andrea. ANSA

