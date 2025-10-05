Roma, frase antisemita su serranda panificio kosher. Zingaretti: “solidarietà ai titolari”

Roma, frase antisemita su serranda panificio kosher

 “Ebrei di m…. bruciate tutti” è la scritta trovata stamattina all’apertura sulla serranda di un panificio kosher a Roma

ROMA, 05 OTT – E’ accaduto in zona Marconi. I dipendenti del forno hanno contattato il 112. Sul posto la polizia che indaga sull’accaduto. “Parole orrende, indegne, comparse su una serranda di un panificio kosher a Roma. Ogni episodio di antisemitismo è un attacco alla nostra civiltà democratica.

“La solidarietà ai titolari del panificio e alla comunità ebraica romana”, scrive Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo.

“Ho contattato personalmente il proprietario dell’attività per esprimere la solidarietà e la vicinanza dell’amministrazione per la vergognosa scritta antisemita apparsa sulla serranda del suo locale. Rabbrividisco ogni volta che accadono azioni di questo tipo, che ci riportano indietro ai i tempi più bui della nostra storia. Purtroppo anche nel nostro Paese cresce e si diffonde un clima di odio e intolleranza preoccupante che dobbiamo respingere con forza”, afferma il presidente del municipio Roma XI Gianluca Lanzi, in merito alla scritta antisemita apparsa su un panificio a via Avicenna, nel quartiere Marconi (ANSA)

