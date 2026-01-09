Famiglia nel bosco, il papà: “I miei figli distrutti dall’ansia”

Dal 20 novembre i suoi tre bimbi e la moglie sono stati trasferiti dalla casa nel bosco di Palmoli (Chieti) alla struttura di Vasto “per proteggerli dalla vita di privazioni, materiali e di relazione” alla quale, secondo l’ordinanza del Tribunale dei minori de L’Aquila, erano “costretti da genitori che avevano sposato in modo eccessivo la filosofia di vita dei neorurali”.

E dopo oltre un mese di consegna del silenzio, imposto dai difensori, il papà, il britannico Nathan Trevallion, rompe il silenzio e, per la prima volta, parla. “I miei figli distrutti dall’ansia sono diventati litigiosi”, racconta in un’intervista a cuore aperto a La Stampa.

“I miei figli sono cambiati”

Da quel 20 novembre papà Nathan può riabbracciare la sua famiglia per un’ora alla settimana e alla domanda se ci fosse qualcosa di diverso nel comportamento dei suoi figli rispetto alla vita precedente di Palmoli, risponde senza dubbio: “Sì, la loro incapacità di concentrarsi. Sono in uno stato costante di agitazione e ansia. A volte litigano fra di loro, cosa che prima non facevano. Sono spesso arrabbiati l’uno con l’altro e, quando per me arriva il momento di andare via, cercano di fare qualcos’altro, come se volessero sfuggire a ciò che provano. In quei momenti avverto la grande tristezza che c’è in loro. È come se volessero dirmi di non capire perché il loro papà deve tornare a casa da solo e lasciarli lì”.

tgcom24.mediaset.it – foto ANSA