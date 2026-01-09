Bce: ‘finanziamento all’Ucraina richiede debito comune UE’

“L’attuale architettura del sistema finanziario dell’area euro comporta una insufficienza di safe asset, che giocano un ruolo fondamentale nei portafogli degli investitori”
Lo ha detto Philip Lane, capo economista della Bce, spiegando che l’attuale disponibilitÃ di titoli europei a basso rischio, non sufficientemente colmata dalle emissioni di bund tedeschi, rappresenta un vulnus anche per il ruolo internazionale dell’euro.
Tale gap – ha detto Lane intervenendo a una conferenza a Kolding, in Danimarca – andrebbe colmato attraverso l’emissione di debito comune e che “alcuni imperativi politici comuni, come l’urgente finanziamento dell’Ucraina, richiedono nella stessa misura un indebitamento comune” da parte dei Paesi europei. (ANSA).