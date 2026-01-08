Morire di psichiatria Livorno

MORIRE DI PSICHIATRIA A LIVORNO: ennesima vittima Ã¨ la terza dal 2017

di Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud – Apprendiamo che una donna di quarantuno anni, di cui non conosciamo l’identitÃ , si sarebbe suicidata nel bagno del reparto di Psichiatria dellâ€™ospedale di Livorno il 27 dicembre scorso. Ãˆ successo ancora. Un’altra volta, sempre nello stesso posto. Sempre nell’ SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura) padiglione 10Â° degli Ospedali Riuniti di Livorno.

L’ASL Toscana Centro, intervenuta a posteriori con una nota diramata ai giornali, parla di un “caso sentinella”: un evento cioÃ¨ grave, imprevedibile, inaspettato.

Imprevedibile?

Per quello che ci Ã¨ dato sapere in pochi anni si sono verificati almeno altri due casi di persone decedute dopo essere state ricoverate all’interno di quello stesso reparto.

La mattina del 14 marzo 2017 una ragazza di ventiquattro anni scappa dal reparto di psichiatria di Livorno dove era ricoverata e si toglie la vita gettandosi sotto un treno. Di lei non si conosce neanche il nome.

A comunicare la notizia della morte di Guglielmo Antonio Grassi all’inizio di aprile del 2021 Ã¨ stato invece lâ€™ex-primario in pensione di quello stesso reparto, attraverso una indignata e circostanziata lettera di denuncia alla stampa locale. Dal suo racconto si evinceva lo stato di generale decadenza del reparto di Psichiatria dell’ospedale di Livorno (sbarre alle finestre, porte chiuse, sfratto dell’Associazione degli utenti, aumento della contenzione meccanica).Â Grassi muore di polmonite dopo essere stato legato al letto di contenzione per piÃ¹ di sette giorni.

La donna deceduta nel pieno delle recenti feste natalizie era uscita dal carcere due settimane prima di morire. Dalla ricostruzione dei giornali risulta che non si sentiva bene e che dopo una visita al pronto soccorso, era stato disposto il suo ricovero (volontario) in Psichiatria nel pomeriggio del 26 dicembre. Qui, all’interno del bagno, secondo i giornali, si sarebbe soffocata. Ãˆ risultato inutile qualsiasi tentativo di rianimarla da parte del personale sanitario.

La figlia, il giorno precedente, aveva chiamato in reparto chiedendo inutilmente di parlare con la madre. Ha poi ricevuto la notizia allâ€™una di notte: Â«Sua madre Ã¨ morta, si Ã¨ suicidataÂ». Insieme ad altri familiari si Ã¨ immediatamente diretta al padiglione 10, chiedendo di poter entrare. Adducendo motivi di sicurezza e procedurali il personale sanitario ha impedito loro di entrare e ha poi chiesto l’intervento di una pattuglia di carabinieri per placare la rabbia dei familiari.

La figlia e il marito della donna hanno sporto denuncia. La procura ha avviato un’indagine su quanto accaduto, allo scopo di appurare eventuali responsabilitÃ penali. Ãˆ stata acquisita la cartella clinica per indagare sulla terapia somministrata, e sono stati ascoltati alcuni dei sanitari che lâ€™hanno presa in carico. La dottoressa di guardia quella notte Ã¨ stata indagata con l’imputazione provvisoria di omicidio colposo. La salma resta sotto sequestro: Ã¨ stata disposta lâ€™autopsia, di cui si attendono i risultati.

Lâ€™Asl Toscana Nord-Ovest ha comunque difeso l’operato del personale, e ha attivato un audit interno per capire cosa sia accaduto con esattezza. Un sindacato di categoria ha puntato il dito contro la carenza di personale.

A Livorno prevalgono gli stessi dispositivi custodialistici e post-manicomiali utilizzati nella stragrande maggioranza dei reparti psichiatrici in Italia.

Livorno non fa parte dei 24 reparti psichiatrici no-restraint (su 329 totali), gli unici dove non si legano le persone. E a Livorno si muore legati a un letto di contenzione.

A Livorno nel 10Â° padiglione le visite esterne sono regolamentate a discrezione del personale sanitario. Troppo spesso questa limitazione comporta sofferenze ulteriori per pazienti e familiari, oltre a una mancanza di controllo su inadempienze e abusi.

Possiamo supporre, inoltre, che una persona appena uscita da una reclusione carceraria abbia bisogno di un sostegno e di una risposta adeguata ai propri bisogni. Fra le altre cose, nelle carceri italiane si vive in una condizione al limite della sopportazione e della stessa dignitÃ umana, dove la somministrazione incontrollata e smisurata di psicofarmaci Ã¨ nota e costante, a scopo sedatorio e di controllo. Quale trauma ha riportato la donna dopo l’esperienza carceraria? PerchÃ© il pronto soccorso ha stabilito di inviarla in Psichiatria?

Manca infine una seria elaborazione statistica dei dati riguardanti i suicidi allâ€™interno dei reparti psichiatrici italiani, come avviene invece per i suicidi in carcere. Come per le carceri, i suicidi in psichiatria non sono eventi episodici ma strutturali. I suicidi avvenuti allâ€™interno delle istituzioni psichiatriche rappresentano in tutto e per tutto, come per chi si toglie la vita in carcere, delle morti di Stato. Il suicidio svela il cortocircuito che si verifica allâ€™interno dellâ€™istituzione psichiatrica: istituzione teoricamente finalizzata alla cura e che, invece, insinua e finisce per innescare essa stessa i fenomeni suicidari.

Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud

