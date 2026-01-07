Capotreno ucciso, ‘a ottobre Jelenic devastÃ² un supermercato a Udine’

TRIESTE, 07 GEN – Marin Jelenic, il cittadino croato 36enne arrestato ieri sera dalla polizia a Desenzano con l’accusa di aver assassinato il capotreno Alessandro Ambrosio, il 18 ottobre scorso aveva messo sottosopra un supermercato nel centro di Udine, dopo essere stato scoperto a nascondere alcune birre nello zaino.

Lo racconta al Messaggero Veneto e a Il Piccolo il titolare del punto vendita, Alfredo Vasto, che ha riconosciuto l’uomo dalle foto segnaletiche. L’azione era stata ripresa dalle telecamere della videosorveglianza. “Un mio collega – entra nel dettaglio – aveva sorpreso quell’uomo mentre stava imboscando delle birre e glielo aveva fatto notare, invitandolo a pagarle.

Ma Jelenic si era rifiutato, nonostante il collega gli avesse espressamente detto che avrebbe chiamato i carabinieri. A quel punto, era andato fuori di testa, incominciando a mangiare cioccolatini e gettandone a terra le carte, oltre a prendersela con gli espositori”. Poi “si era seduto, spavaldo, come a dire che lui non aveva paura dei carabinieri. Ma subito dopo si era innervosito e aveva lanciato lattine di birra su una bilancia, che aveva poi preso a pugni, e a gettarle a terra. Non contento, aveva preso a calci alcuni espositori di caramelle”.

Intervenuti i carabinieri, l’uomo “Ã¨ stato ammanettato e, prima di uscire, ha sputato a un mio collega. I militari mi hanno subito chiesto se volessi denunciare l’accaduto, ma ho scelto di non farlo anche perchÃ© loro stessi mi avevano detto che non avrebbero potuto fare nulla”.

Alcune ore piÃ¹ tardi il 36enne "era stato nuovamente avvistato nelle vicinanze del supermercato". Dopo la morte del capotreno, Vasto osserva: "Ho provato grande paura: quel ragazzo di Bologna che senza una ragione Ã¨ stato accoltellato avrei potuto benissimo essere io, visto che nel negozio furti e atti di violenza sono purtroppo all'ordine del giorno".