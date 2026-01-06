Panico sul bus: sfonda a calci e pugni lo sportello dellâ€™autista

Campi Bisenzio (Firenze) â€“ Ancora un’aggressione ai danni di un autista di Autolinee Toscane

L’episodio si Ã¨ verificato nel tardo pomeriggio di domenica 4 gennaio, intorno alle ore 18, a bordo della linea 212 in partenza dal parco Iqbal di Campi Bisenzio e diretta alla stazione centrale di Prato.

Secondo quanto riferito da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, dopo la salita dei passeggeri e la ripartenza del mezzo, un uomo, descritto come probabilmente di origine magrebina e in evidente stato di alterazione, si sarebbe avvicinato al posto di guida chiedendo informazioni sulla destinazione del bus verso il centro commerciale I Gigli.

Senza attendere risposta, l’uomo avrebbe iniziato a colpire con calci e pugni lo sportello di protezione dell’autista, mandando in frantumi il vetro.Â Subito dopo, un secondo uomo che si trovava con lui lo avrebbe accompagnato verso la porta posteriore del mezzo. Dopo aver sbloccato le porte, i due sarebbero riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Carabinieri e ambulanza sul posto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso, mentre un’ambulanza ha trasportato l’autista al pronto soccorso per le cure necessarie. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Le organizzazioni sindacali del trasporto pubblico tornano a chiedere interventi concreti e strutturali per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri, denunciando come episodi di violenza a bordo dei mezzi continuino a ripetersi con preoccupante frequenza.

www.lanazione.it – foto archivioÂ