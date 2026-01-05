Minaccia un tabaccaio, poi tenta di sfilare la pistola a un carabiniere: arrestato marocchino

Prima ha minacciato un tabaccaio, poi se l’è presa con i carabinieri che sono intervenuti su richiesta del negoziante

Il 3 gennaio 2026, un 47enne è stato arrestato a Pinerolo. Da oggi, 5 gennaio, è di nuovo libero, dopo la convalida dell’arresto. Il tribunale di Torino, infatti, non ha stabilito per lui alcuna misura restrittiva, in attesa del processo fissato a febbraio.

Le minacce al tabaccaio

Era tardo pomeriggio quando l’uomo è entrato nella tabaccheria. “Ho dato 10 euro, ma non volevano darmi il tabacco – ha raccontato davanti alla giudice, durante l’udienza di convalida – Mi sono innervosito. Non avevo fatto niente di male e non volevano servirmi”.

A questo punto, è salita la tensione e sono arrivate le minacce. “Ti porto in Marocco con me” avrebbe detto l’arrestato al tabaccaio, che ha sporto denuncia. Ha aggiunto: “Ti faccio picchiare dai miei amici, ti faranno male”.

La reazione con i carabinieri

All’arrivo dei carabinieri, l’uomo ha trattenuto un militare per il bavero della giacca. Subito dopo, si è avvicinato a un collega e avrebbe provato a prendergli la pistola di servizio. Per questo, è stato arrestato.

In tribunale, il 47enne ha negato tutto. “Se guardate le telecamere di sicurezza, capite che sto dicendo la verità” ha sostenuto. Il processo si svolgerà anche sulla base dei filmati, che adesso sono a disposizione di tutte le parti.

