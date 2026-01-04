Nel 2026 entrerÃ  in vigore ‘Euro 7’, controllo continuo del veicolo

di Francesca Donato – Dal 29 novembre 2026 entrerÃ in vigore lo standard Euro 7 per tutti i nuovi modelli di auto e furgoni, con lâ€™obbligo di conformitÃ per ottenere lâ€™omologazione europea.

Dal novembre 2027 lâ€™obbligo sarÃ esteso a tutti i veicoli in vendita, inclusi quelli immessi sul mercato prima dellâ€™entrata in vigore della norma.

Per i veicoli pesanti le regole saranno diverse e le tempistiche successive, e ne parlerÃ² in un prossimo video.

Con lâ€™obiettivo dichiarato di migliorare la qualitÃ dellâ€™aria e contrastare il cambiamento climatico, Euro 7 introduce limiti non solo alle emissioni di scarico, ma anche a quelle non di scarico.

Pur lasciando invariati i limiti Euro 6 per i gas di scarico, per la prima volta vengono fissati limiti sul particolato prodotto da freni e pneumatici, dando vita al primo standard globale su questi aspetti, valido anche per i veicoli elettrici.

La durata della conformitÃ viene raddoppiata, fino a 10 anni o 200.000 km.

Vengono inoltre rafforzati i requisiti sulle batterie di auto elettriche e ibride plug-in, che dovranno mantenere lâ€™80% della capacitÃ dopo 5 anni o 96.000 km e il 72% dopo 8 anni o 160.000 km.

Saranno introdotti sistemi per impedire modifiche non autorizzate che aumentano le emissioni.

Elemento centrale Ã¨ lâ€™introduzione del sistema OBM, un monitoraggio obbligatorio che combina sensori fisici e modelli di calcolo per stimare le emissioni anche in assenza di dati reali.

Se le emissioni superano 2,5 volte i limiti di legge, o in caso di malfunzionamento, si attivano meccanismi automatici che possono comportare limitazioni delle prestazioni, obbligo di intervento o immobilizzazione del veicolo.

I dati OBM saranno trasmessi via etere, in forma anonima, a produttori e autoritÃ .

In sintesi, Euro 7 introduce un controllo continuo e in tempo reale del veicolo per tutta la sua vita utile.

In pratica, come avere un vigile seduto accanto in auto 24 ore su 24.

Vi sembra normale?

E soprattutto: Ã¨ tollerabile in una democrazia?

Nel prossimo video spiegherÃ² cosa Ã¨ previsto per i veicoli pesanti.

