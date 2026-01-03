Zelensky cambia il ministro della Difesa

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato la sua intenzione di sostituire il ministro della Difesa, Denys Shmyhal, offrendo l’incarico a Mykhailo Fedorov, l’attuale ministro per la Trasformazione digitale, che ha 34 anni.

Nel suo discorso quotidiano trasmesso sui social media, il leader ucraino non ha spiegato la sua decisione, ma ha detto che “Mykhailo Ã¨ molto coinvolto nelle questioni relative ai droni e sta lavorando in modo molto efficace alla digitalizzazione dei servizi e dei processi pubblici”. (ANSA)

