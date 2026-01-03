Venezuela, P. Chigi: ‘Italia ha sempre condannato gli atti del regime Maduro’

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha seguito gli sviluppi in Venezuela fin dalle loro primissime evoluzioni. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi
L’Italia – continua la nota – ha sempre sostenuto l’aspirazione del popolo venezuelano a una transizione democratica nel Venezuela, condannando gli atti di repressione del regime di Maduro, la cui auto-proclamata vittoria elettorale l’Italia, assieme ai principali partner internazionali, non ha mai riconosciuto.
In raccordo con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Presidente Meloni – conclude la nota – continua a seguire con particolare attenzione la situazione della comunitÃ italiana in Venezuela, la cui sicurezza costituisce la prioritÃ assoluta del Governo. (askanews)