Venezuela, P. Chigi: ‘Italia ha sempre condannato gli atti del regime Maduro’

ImolaOggiPOLITICA, News 2026

Giorgia Meloni

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha seguito gli sviluppi in Venezuela fin dalle loro primissime evoluzioni. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi

L’Italia – continua la nota – ha sempre sostenuto l’aspirazione del popolo venezuelano a una transizione democratica nel Venezuela, condannando gli atti di repressione del regime di Maduro, la cui auto-proclamata vittoria elettorale l’Italia, assieme ai principali partner internazionali, non ha mai riconosciuto.

In raccordo con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Presidente Meloni – conclude la nota – continua a seguire con particolare attenzione la situazione della comunitÃ  italiana in Venezuela, la cui sicurezza costituisce la prioritÃ  assoluta del Governo. (askanews)

Articoli correlati

leader dell'opposizione venezuelana MarÃ­a Corina Machado

Venezuela, Machado: ‘pronti per prendere il potere’. Trump: “non ha il sostegno”

Onu, Guterres

Onu, Guterres: ‘cattura di Maduro crea pericoloso precedente’

Donald Trump

Venezuela, Trump: ‘ricostruiremo l’infrastruttura petrolifera’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *