Ucraina, NYT: Budanov addestrato dalla CIA

KYRYLO BUDANOV, appena scelto da Zelensky come nuovo capo dell’amministrazione presidenziale, ha forti legami con gli Stati Uniti, che potrebbero svolgere un ruolo importante nei negoziati di pace tra l’Ucraina e l’amministrazione Trump.
Ãˆ quanto scrive il New York Times. Budanov, ricercato come terrorista in Russia, ha ricevuto un addestramento nell’ambito di un programma sostenuto dalla CIA e, dopo essere stato ferito nei combattimenti nell’Est dell’Ucraina, Ã¨ stato curato al Centro medico militare nazionale Walter Reed nel Maryland, un caso raro per un soldato ucraino, scrive il giornale.
