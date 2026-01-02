Will Smith citato in giudizio per molestie sessuali a un violinista

Will Smith Ã¨ stato citato in giudizio dal violinista Brian King Joseph, che ha preso parte al suo ‘Based on a True Story: 2025 Tour’, per molestie sessuali

Come riporta ‘Variety’ che ha esaminato lâ€™atto depositato presso un tribunale di Los Angeles, Joseph sarebbe stato ingaggiato nel novembre 2024 per un concerto a San Diego e successivamente inserito nel tour, oltre a essere coinvolto nella realizzazione di un nuovo album.

Con il passare del tempo, il loro rapporto sarebbe diventato sempre piÃ¹ stretto, tanto che Smith avrebbe detto a Joseph: “Tu ed io abbiamo un legame speciale, che non ho con nessun altro”, riservandogli una serie di attenzioni ritenute inappropriate dal violinista.

L’episodio avvenuto a Las Vegas

Joseph – riferisce ancora Variety – ha citato in giudizio anche la societÃ di Smith, la Treyball Studios Management, per licenziamento ingiustificato, in seguito a un episodio avvenuto a marzo a Las Vegas durante una tappa del tour. Il musicista sostiene che qualcuno sarebbe entrato nella sua camera dâ€™albergo, prenotata dalla societÃ di Smith, lasciando oggetti personali – tra cui farmaci per l’HIV intestati a una persona diversa da Will Smith – e un messaggio che Joseph ha interpretato come un avvertimento di un imminente ritorno nella stanza per avere rapporti sessuali. Il messaggio recitava: “Brian, tornerÃ² non piÃ¹ tardi delle 5:30, solo noi”, ed era firmato “Stone F”, con un cuoricino disegnato.

Il violinista avrebbe segnalato lâ€™accaduto alla sicurezza dellâ€™hotel e al tour management, che lo avrebbe accusato di mentire, ritenendolo responsabile dellâ€™episodio. Joseph afferma di essere stato licenziato ingiustamente pochi giorni dopo, subendo un disturbo da stress post-traumatico e gravi perdite economiche. Al momento, Smith e i suoi rappresentanti non hanno rilasciato dichiarazioni.

