Lo Spid di Poste diventa a pagamento

SPID ai minorenni

Lo Spid di Poste diventa a pagamento, ma solo a partire dal secondo anno

E’ quanto viene comunicato sul sito PosteId dove compare la comunicazione di “modifica unilaterale delle Condizioni di Servizio”.
“Il servizio – viene specificato – rimane gratuito per il primo anno.Â A partire dal secondo Ã¨ previsto un contributo annuale di 6 euro per la funzionalitÃ  di accesso ai servizi che espongono il logo Spid”.

Se quindi si ha lo Spid attivo da piÃ¹ di un anno, il servizio potrÃ  continuare ad essere utilizzato senza interruzioni e il pagamento del canone sarÃ  richiesto al termine dell’annualitÃ  in corso. Il versamento potrÃ  essere effettuato online con carta dal portale posteid.poste.it, oppure negli uffici postali.

Il servizio rimane gratuito per minorenni; cittadini con almeno 75 anni di etÃ ; residenti all’estero; titolari del servizio PosteId Spid ad uso professionale.ANSA

