Gasparri: 'preoccupante esordio del sindaco di New York'

Zohran Mamdani, New York

“Giura sul Corano, inneggia all’economia collettiva e attacca l’economia privata, ma soprattutto rivede le dichiarazioni di principio contro l’antisemitismo: Ã¨ davvero preoccupante l’esordio del nuovo sindaco di New York, Mamdani. Pensare che una delle metropoli del mondo occidentale e democratico sia in queste mani fa davvero riflettere.

L’Occidente, doverosamente, garantisce la libertÃ  di culto a tutti. Ma una lettura non condivisibile da parte di certi islamici induce a riflettere soprattutto sul contrasto all’antisemitismo, l’odio verso gli ebrei si sta riproponendo in varie parti del mondo”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.”Speriamo che i fatti non confermino queste prime impressioni negative. Ma vedere un collettivista alla guida di New York Ã¨ motivo di riflessione. Dobbiamo difendere un modello libero e liberale contro questi rigurgiti che suscitano perfino l’ironia di osservatori russi. Mamdani non annuncia futuro. Ripropone minacciose letture oscurantiste“, conclude Gasparri.Â  (askanews)

