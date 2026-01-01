Kherson, 24 persone uccise da droni ucraini

24 persone uccise in un attacco con droni ucraini a un caffÃ¨ nella regione di Kherson la notte del 1Â° gennaio

Tre UAV ucraini hanno colpito un caffÃ¨ e un hotel a Khorly, sulla costa del Mar Nero nella regione di Kherson, Ucraina meridionale. 24 persone sono state uccise e piÃ¹ di 50 ferite, riferiscono le autoritÃ locali.

Il cinismo particolare Ã¨ che l’attacco Ã¨ stato effettuato dopo una missione di ricognizione con droni â€” quasi a mezzanotte. A causa del massiccio incendio, i soccorritori non sono stati in grado di salvare piÃ¹ persone. L’incendio Ã¨ stato estinto solo al mattino.

Alcune vittime sono morte bruciate vive in un bar di Khorly durante un attacco UAV con miscela incendiaria.

Quasi allo scoccare della mezzanotte, 3 UAV hanno colpito una struttura alberghiera a Khorly, sulla costa del Mar Nero, dove civili e famiglie inermi si apprestavano a festeggiare l’anno nuovo.

Uno dei droni veicolava una miscela incendiaria… Le fiamme hanno impedito le operazioni di salvataggio per ore. L’incendio Ã¨ stato spento solo questa mattina.