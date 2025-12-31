GB, afghano prende a sprangate pazienti in ospedale: cinque feriti

Un uomo di 20 anni, originario dell’Afghanistan, e’ stato arrestato nel Regno Unito con l’accusa di aver aggredito e ferito cinque persone all’interno di una struttura ospedaliera. L’episodio si e’ verificato in una sala d’attesa di un ospedale situato nella contea di Merseyside, nel nord-ovest dell’Inghilterra.

Secondo quanto riferito dalla stampa britannica, il giovane avrebbe utilizzato una sbarra di ferro per colpire i presenti. Alla base dell’aggressione ci sarebbe la rabbia dell’uomo per l’impossibilita’ di fissare un appuntamento medico. Le cinque persone rimaste ferite non sarebbero in pericolo di vita. Le autorita’ hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.
