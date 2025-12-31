Calenda: “Da Formigli mi dicono: vieni solo se attacchi Meloni”

Una richiesta di “garanzia politica” prima di andare in onda

È il retroscena raccontato da Carlo Calenda, leader di Azione, nel corso di un’intervista rilasciata a Ivan Grieco per il suo podcast. Al centro del racconto, una telefonata che sarebbe intercorsa tra lo staff del senatore e gli autori di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento politico condotta su La7 da Corrado Formigli.

Secondo quanto riferito da Calenda, dagli autori del programma sarebbe arrivata una richiesta esplicita: la garanzia che, intervenendo in trasmissione, il leader di Azione attaccasse Giorgia Meloni sulla legge di bilancio. “Gli autori di Formigli dicono ai miei: ‘Ma ci garantisce che attacca la Meloni sulla legge di bilancio?’”, ha raccontato Calenda. Alla risposta del suo staff — “Ti garantiamo che dice ciò che pensa sulla legge di bilancio” — sarebbe seguita una controproposta: niente intervento sulla manovra, ma la partecipazione a un altro segmento della puntata, in un confronto con Jeffrey Sachs.

Un episodio che l’ex ministro dello Sviluppo economico ha definito anomalo rispetto alla sua esperienza televisiva. “A me non è mai capitato in una trasmissione televisiva che mi dicessero: prima mi deve garantire che attaccherà la Meloni. Non è mica normale, non è una cosa democratica”, ha aggiunto, sottolineando come — a suo dire — una simile richiesta rischi di trasformare il confronto politico in una rappresentazione preconfezionata.

