Zelensky: “Trump mostri quanto è interessato ad arrivare alla pace”

Vladimir Putin non sa “cosa aspettarsi dal domani” e questo lo rende più suscettibile alle pressioni, come quelle esercitate dagli Stati Uniti con le sanzioni e le mosse in campo economico. Per questo è importante “che Donald Trump continui a premere” sul presidente russo e che “mostri quanto è interessato ad arrivare alla pace”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di un’intervista con Fox News.

Il Presidente ucraino poi ha detto che non ha alcuna intenzione di parlare il con il Presidente russo “perché lui è il nemico”, ma se ne avesse l’opportunità gli chiederebbe perché ha iniziato una guerra cercando di sottrarre all’Ucraina i suoi territori. E aggiunge di “non avere alcuna fiducia” in Putin e di volere per questo garanzie che, una volta finita la guerra, “non tornerà ad attaccare” il suo Paese.

Industria droni opportunità per gli Usa

L’industria dei droni ucraina, dove “oggi sono presenti centinaia di aziende”, offre opportunità di business per i capitali americani e Kiev è “pronta a condividere le tecnologie sviluppate” in quasi quattro anni di guerra contro la Russia. Lo ha detto Volodymyr Zelensky in un’intervista a Fox News.

