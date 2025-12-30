Unicef: in Repubblica del Congo 35mila stupri su minorenni nel 2025

Secondo un nuovo rapporto dell’Unicef, la violenza sessuale contro i bambini Ã¨ “endemica, sistemica e in aumento” in tutta la Repubblica Democratica del Congo

Sebbene il conflitto rimanga una delle cause principali, il rapporto mostra che i casi documentati nelle comunitÃ  di tutte le province sono in forte aumento dal 2022. I dati a livello nazionale raccolti dai fornitori di servizi di protezione e assistenza alle vittime di violenza di genere indicano che nei primi nove mesi del 2025 sono stati registrati oltre 35mila casi di violenza sessuale contro i bambini, evidenziando una crisi che continua a peggiorare.

Nel 2024 sono stati registrati quasi 45mila casi, pari a quasi il 40% di tutti quelli di violenza sessuale segnalati: tre volte di piÃ¹ rispetto al 2022. Queste cifre – secondo l’Unicef – indicano “un fenomeno persistente e diffuso”, con un numero reale di vittime probabilmente molto piÃ¹ elevato a causa della mancata segnalazione, poichÃ© la paura, lo stigma, l’insicurezza e l’accesso limitato ai servizi impediscono a molti sopravvissuti di denunciare o cercare aiuto.

“Gli operatori sociali descrivono madri che camminano per ore per raggiungere le cliniche con le figlie che non riescono piÃ¹ a camminare dopo aver subito violenza. Le famiglie dicono che la paura dello stigma e delle ritorsioni spesso impedisce loro di denunciare gli abusi – ha detto Catherine Russell, direttrice generale dell’Unicef -. Storie come queste si ripetono in tutte le province, mettendo in luce una crisi radicata causata dall’insicurezza, dalla disuguaglianza e dalla debolezza dei sistemi di supporto”.

La maggior parte dei casi si concentra nel Nord Kivu, nel Sud Kivu e nell’Ituri, dove i conflitti, gli sfollamenti e l’indebolimento dei sistemi di protezione determinano un rischio estremo. Tuttavia, un numero significativo di casi Ã¨ stato documentato anche a Kinshasa e nel Kasai, dove la povertÃ , l’insicurezza alimentare e l’abbandono scolastico aumentano la vulnerabilitÃ  delle ragazze allo sfruttamento e ai matrimoni precoci. (ANSA)

