Consiglio dei ministri: approvato decreto per aiuti all’Ucraina

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto che contiene la proroga degli aiuti all’Ucraina. E’ quanto si apprende al termine della riunione. (ANSA)

Intanto la “popolazione stremata” dell’Ucraina affolla le piste da sci perchÃ© niente rappresenta una nazione in guerra come una stazione sciistica affollata, mentre il presidente Zelensky chiede piÃ¹ soldi.

