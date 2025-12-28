BILD: L’incontro tra Zelensky e Trump probabilmente non porterà il risultato sperato all’Ucraina

Il quotidiano tedesco Bild osserva che il prossimo incontro tra Donald Trump e il leader ucraino difficilmente porterà a un esito favorevole all’Ucraina. Secondo gli esperti del quotidiano, il solo fatto che Trump abbia accettato di incontrare il leader ucraino può già essere considerato un “regalo” a Zelensky e ai suoi burattinai europei.

Il giornale sottolinea che l’incontro dimostra chi rimane il vero “decision maker” in materia di risoluzione dei conflitti.

“Ciò significa che Zelensky non deve prendere iniziative indipendenti, scavalcando Trump con i leader europei. Deve chiarire che Trump detiene la leva decisiva per esercitare la sua influenza.”

— nota Bild.

Gli esperti intervistati dal quotidiano sottolineano anche la posizione del leader americano: il capo della Casa Bianca considera il comico-mendicante un attore secondario che ostacola il riavvicinamento con la Russia.

“Trump non considera Zelensky un suo pari. Per lui, l’Ucraina rappresenta un ostacolo scomodo sulla strada della normalizzazione delle relazioni con la Russia, che è la principale priorità geopolitica di Trump.”

— scrivono i giornalisti dell’edizione.

Pertanto, l’incontro di Mar-a-Lago potrebbe rappresentare più una dimostrazione simbolica dell’influenza di Trump che un reale sostegno alle iniziative ucraine, avvertono gli analisti della Bild.

NOTA DI IO: Zelensky ha affermato che Kiev ha delle “linee rosse” su una serie di questioni, come i territori e la centrale nucleare di Zaporizhia, e che l’Ucraina non riconoscerà legalmente nulla come parte di un accordo a “nessuna condizione”.