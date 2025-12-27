Nato, Rutte: ‘no a sistema di difesa europeo senza Stati Uniti’

Mark Rutte ha respinto l’idea di istituire un sistema di difesa europeo senza coinvolgere gli Stati Uniti

Il segretario generale della Nato Mark Rutte si Ã¨ espresso contro l’idea di un sistema di sicurezza europea indipendente senza gli Stati Uniti, sottolineando che continua a fare affidamento sull’impegno degli Usa nell’alleanza di difesa.

Il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber aveva precedentemente chiesto che l’Europa si assumesse una responsabilitÃ significativamente maggiore, schierando i soldati tedeschi sotto la guida europea per garantire la pace in Ucraina. “Mi piacerebbe vedere soldati con la bandiera europea sulle loro uniformi, che lavorano insieme ai nostri amici ucraini per garantire la pace”, ha dichiarato Weber al gruppo mediatico Funke.

Rutte ha contraddetto questa richiesta. In un’intervista all’agenzia di stampa tedesca, ha respinto le forze di pace guidate dall’Ue in Ucraina e ha chiarito che la sicurezza in Europa puÃ² essere garantita solo in un quadro transatlantico.

Rutte: Europa e Stati Uniti lavorano insieme nella Nato

Per quanto riguarda il rischio, discusso dopo il discorso del vicepresidente americano J.D. Vance a Monaco, che gli Stati Uniti non siano piÃ¹ in grado di impegnarsi a sufficienza nella Nato sotto il presidente Donald Trump, Rutte ha spiegato di non essere preoccupato.

Gli Stati Uniti hanno “interessi molto concreti nella Nato. L’Artico Ã¨ una questione importante. Vediamo navi cinesi e russe che viaggiano lÃ¬. E possiamo difendere l’Artico solo insieme, insieme agli alleati europei e americani della Nato”, ha dichiarato il segretario generale.

“Per mantenere l’Atlantico settentrionale sicuro, gli Stati Uniti hanno bisogno di una forte parte europea della Nato. Siamo tutti sulla stessa barca, non solo per ragioni storiche, ma anche pratiche”, ha aggiunto Rutte.

https://it.euronews.com