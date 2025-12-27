Da Boldrini a Di Battista: tutti i politici a braccetto con il filo Hamas Hannoun

di Giulia Sorrentino – La galassia dei politici di sinistra che hanno frequentato il filo Hamas Mohammad Hannoun, tratto in arresto dopo una maxi operazione della polizia di Stato, Ã¨ vasta e variegata. Dalla pentastellata Stefania Ascari, passando per lâ€™ex grillino Alessandro Di Battista, fino al leader di Avs Nicola Fratoianni, il fedelissimo di Elly Schlein Marco Furfaro del Pd, cosÃ¬ come Laura Boldrini del Pd.

Ma, come abbiamo sempre sottolineato, provando loro a fare domande che non hanno mai trovato una risposta, proprio loro lo hanno invitato allâ€™interno dei palazzi istituzionali.
Hanno tenuto con loro riunioni, convegni senza mai fornire delucidazioni sul legame che avessero con chi, oggi, con alcuni suoi stretti collaboratori avrebbe (secondo lâ€™ipotesi accusatoria) costituito in Italia una cellula di Hamas e da molti anni opererebbero, per mezzo della A.B.S.P.P. (una delle associazioni di Hannoun), nella raccolta di fondi destinati in tutto o in parte a detta organizzazione terroristica. Ora Pd, M5S e Avs avranno qualcosa da dire? O continueranno nel loro silenzio?
