Parigi, tre donne accoltellate nella metro: arrestato maliano

Parigi, tre donne accoltellate nella metro: arrestato straniero

Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi

Lo ha riferito la societÃ  di trasporti pubblici parigina (Ratp).Â Gli attacchi sono avvenuti nelle stazioni Arts et MÃ©tiers, RÃ©publique e OpÃ©ra, nel cuore di Parigi, “tra le 16.15 e le 16.45”, ha specificato la stessa azienda.

Ãˆ stato arrestato l’uomo che oggi pomeriggio ha ferito tre donne accoltellandole nella metro di Parigi, e gli investigatori per il momento escludono si tratti di terrorismo.Â L’aggressore, secondo quanto riportano i media francesi, sarebbe un individuo mentalmente instabile.

L’uomo si era dato alla fuga subito dopo gli attacchi ed Ã¨ stato fermato nella sua abitazione a Sarcelles, a nord della capitale francese.

Le vittime non sarebbero in pericolo di vita e le loro ferite sono superficiali. Una donna Ã¨ stata colpita a una gamba ed un’altra alla schiena.
Il sospettato, descritto come “magro, di origine africana e con indosso un cappotto color cachi “, ha prima aggredito una donna con un coltello alla stazione RÃ©publique, per poi proseguire fino alle stazioni Arts et MÃ©tiers e OpÃ©ra. Ãˆ poi fuggito lungo la linea 8, prima di essere arrestato poche ore dopo, rintracciato grazie alle immagini della videosorveglianza e alla geolocalizzazione del suo cellulare. ANSA

